Verona, anziana di 94 anni cade dalla finestra al quarto piano: la badante era appena uscita dalla casa

Verona, 22 agosto 2023 – Tragico incidente domestico questa mattina a Verona dove una donna di 94 anni è morta cadendo dalla finestra della sua abitazione al quarto piano di un palazzo nelle vicinanze del centro storico.

I soccorsi

La donna, che non aveva figli, viveva con una badante ma, al momento della tragedia, la donna non era in casa ed era uscita per alcune commissioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato, i Vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118 che hanno potuto solo constatare il decesso dell'anziana. Dai primi riscontri pare che la caduta sia stata accidentale: la 94enne si sarebbe sporta dalla finestra, precipitando a terra.