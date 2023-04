Arena di Verona, dissequestrata la stella caduta: rimozione dal 12 aprile

Verona, 8 aprile 2023 - Autorizzato il dissequestro dell'area dove lo scorso 23 gennaio era crollata l'installazione di una maxi stella di Natale all'interno dell'Arena di Verona. Nominato il perito e fatto il sopralluogo venerdì è arrivato l'atteso via libera dal Tribunale di Verona che consentirà al celebre anfiteatro romano di tornare ad ospitare i tanti eventi e concerti in programma. Ad essere interessata dal crollo era stata la zona nel vallo, dove è rimasta la stella con il moncone, e l'area all'interno dell'anfiteatro dove si trova il basamento, rotolato dai gradoni della cavea durante le operazioni di smontaggio avvenute il 23 gennaio scorso.

Secondo le disposizioni, i pezzi della Stella di Natale, che restano sotto sequestro dopo l'incidente, possono essere smontati e spostati in un capannone a Vallese di Oppeano (Verona). Le operazioni, che richiederanno la totale chiusura al pubblico dell'anfiteatro, avranno inizio da mercoledì 12 e si protrarranno probabilmente fino a venerdì 14 aprile. "Un risultato che, confidando di ottenere in tempo record le necessarie autorizzazioni della Soprintendenza, - ha sottolineato la vicesindaca Barbara Bissoli - ci fa ben sperare di riuscire a far allontanare il basamento della Stella entro la metà della prossima settimana. Messi in sicurezza i frammenti dei gradoni e la porzione di cavea danneggiata, potremo consentire l'allestimento delle sedute per ospitare i concerti e gli spettacoli".

Dopo il crollo e il sequestro la struttura era stata resa parzialmente fruibile dall’1 febbraio. Ora però si torna ad un uso quasi completo, fatta eccezione per la parte rimasta danneggiata.