Cacciatore si spara col suo fucile in Val d'Illasi: è gravissimo

Verona, 11 novembre 2023 – È in gravi condizioni il cacciatore ferito questa mattina nel Veronese. L’uomo si sarebbe sparato con la sua stessa arma: forse un colpo partito per errore dal fucile. È successo nella zona di Marcemigo, una frazione del Comune di Tregnago, in alta Val d'Illasi.

L'uomo è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e trasportato in codice rosso con l'elicottero a

Verona, all'ospedale di Borgo Trento. La dinamica dell'incidente è al vaglio del carabinieri.

Ferito durante una battuta di caccia (foto d'archivio)

Cacciatore vicentino ferito a Lavarone

Non si tratta di un caso isolato. Come ogni anno, all’apertura della caccia sono tante le persone ferite per errore, sia tra i cacciatori che tra i passanti scambiati per una preda. L’ultimo episodio è di un giorno fa: un 60enne di Thiene, nel Vicentino, è rimasto ferito a un braccio durante una battuta di caccia nella zona della malga Millegrobbe, sul territorio del Comune di Lavarone, in Trentino.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l’uomo era appostato all’interno di un capanno usato per la caccia. Stava puntando degli uccelli quando, all’improvviso, dal suo fucile è partito un colpo: i pallini hanno colpito il cacciatore vicentino all’altezza del gomito del braccio sinistro, procurandogli una grave ferita.