Cade dal traghetto nel lago di Garda: ricerche in corso

Verona, 3 settembre 2023 – Cade in acqua da un traghetto in transito nel lago di Garda: in corso le ricerche di una persona. E’ successo nel pomeriggio, intorno alle 15, in zona Punta San Vigilio.

Le operazioni di ricerca vedono impegnati i vigili del fuoco, un elicottero del reparto volo di Venezia e gli specialisti sommozzatori.