Verona, cani intrappolati tra le fiamme: intossicati, li rianimano i vigili del fuoco

Negrar di Valpolicella (Verona), 11 gennaio 2023 - Intossicati dal fumo e intrappolati dalle fiamme i due cani erano svenuti quando i pompieri li hanno raggiunti. I due cani sono stati salvati dai Vigili del fuoco di Verona, che questa mattina sono intervenuti a Negrar di Valpolicella per un incendio in appartamento.

L'intervento dei vigili del fuoco

Le fiamme hanno interessato la cucina al primo piano di un piccolo stabile. I proprietari, al momento del rogo, non erano in casa ma c'erano i due animali che, a causa del fumo e del calore sprigionati dall'incendio, avevano perso i sensi e giacevano esanimi per terra.

I vigili del fuoco hanno portato i cani all'esterno e, utilizzando una bombola di ossigeno, li hanno rianimati; i proprietari li hanno quindi portati in una clinica per ulteriori cure. Dopo l'intervento di messa in sicurezza l'appartamento è stato dichiarato inagibile.