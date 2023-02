Verona carcere, detenuto rientra dal permesso con dieci ovuli di hascisc

Carcere

Verona, 23 febbraio 2023 - Ha approfittato del permesso per rientrare in carcere con diverse dosi di hascisc che poi avrebbe spacciato tra i detenuti. E' successo nel carcere di Verona.

Il detenuto aveva ingerito gli involucri durante un permesso premio, ma è stato scoperto dagli agenti di Polizia Penitenziaria. L'episodio è accaduto lunedì scorso ed è stato reso noto dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.

"Una proficua attività info-investigativa, condotta dal personale del Reparto di Polizia Penitenziaria di Verona - riferisce il segretario del Sappe, Donato Capece - ha indotto a presumere che un detenuto nordafricano che stava rientrando in carcere da permesso premio potesse introdurre sostanza stupefacente, da spacciare poi all'interno dell'istituto. Ottenuta dall'Autorità giudiziaria l'autorizzazione all'invio al Pronto Soccorso, i successivi accertamenti strumentali hanno dato esito positivo, confermando quanto sospettato: il detenuto ha espulso dieci ovuli contenenti hascisc".

Il detenuto ha patteggiato una pena di otto mesi di reclusione e 800 euro di multa. Capece esprime "compiacimento al personale che ha operato, a riprova della professionalità e attaccamento al dovere delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria dell'Istituto Penitenziario veronese, vero 'carcere di frontiera' per le critiche condizioni operative e strutturali in cui versa".