Corodoro di Legnago protagonista coi Nomadi a Novellara

Legnago (Verona), 5 giugno 2023 - Sessanta bambini: uno per ogni anno di attività del gruppo musicale dei Nomadi. Alla festa del sessantesimo compleanno della band, nata ufficialmente nel 1963, sul palco di Novellara, davanti a un pubblico di migliaia di persone, sabato sera c’erano anche i bambini del Corodoro di Legnago, che dalla località veronese sono arrivati nella Bassa Reggiana per arricchire lo spettacolo dei Nomadi. E con loro ha cantato pure Antonella Lo Coco, interpretando il brano che i giovanissimi interpreti hanno intonato nell’album “Cartoline da qui”. Tra gli ospiti della festa anche Luciano Ligabue, Paolo Belli, rappresentanti della Nazionale Cantanti, Moreno il Biondo ed ex musicisti che hanno fatto parte dei Nomadi. Il Corodoro , formazione sostenuta dall'associazione “Nel Segno di Anna” e diretto da Leonardo Maria Frattini, sul palco di Novellara ha cantato due canzoni, raccogliendo applausi a scena aperta. I bambini, alcuni dei quali evidentemente emozionati sul palco, hanno dimostrato simpatia e grande impegno, affiancati dai loro educatori e genitori, protagonisti di un’esperienza fantastica. Una festa destinata a proseguire sabato prossimo, con un altro concerto celebrativo a Riccione, sempre con i Nomadi sul palco, guidati da Beppe Carletti