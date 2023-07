Ufficio a Praga in uno scantinato ma con affari milionari in Italia non dichiarati: imprenditore veronese denunciato per evasione

Verona, 18 luglio 2023 – Una storia che ha dell’incredibile per la reiterata volontà di eludere il fisco. Ma lo scenario è stato ben definito nei suoi dettagli dai finanzieri. Si presentava come una società residente in Repubblica Ceca, ma, di fatto, svolgeva la propria attività sul territorio nazionale con una struttura operativa a Bardolino (Verona) e un magazzino a Castelnuovo del Garda (Verona), omettendo di presentare la dichiarazione dei redditi prodotti in Italia e di versare le relative imposte all’erario. Si tratta di quanto scoperto dai finanzieri del comando provinciale di Verona con un’attività investigativa condotta sia usando informazioni delle banche dati sia svolgendo appostamenti che hanno evidenziato l’operatività dell’impresa in Italia.

L’ufficio a Praga in uno scantinato

La società estera risultava attiva nel settore dell’organizzazione di fiere ed eventi nel mondo delle due ruote. I finanzieri della tenenza di Bardolino hanno contestato i redditi prodotti in Italia alla società estera e denunciato per evasione fiscale il legale rappresentante, nonché amministratore unico, un veronese di 45 anni. Le successive indagini, coordinate dalla Procura di Verona, hanno confermato le iniziali ipotesi investigative. Infatti, attraverso l’emissione di un ordine di indagine europeo, inoltrato tramite il canale per la cooperazione giudiziaria europea Eurojust alla competente autorità giudiziaria della Repubblica Ceca, è stato accertato che la società estera aveva sede a Praga in uno scantinato di 20 metri quadrati, adibito ad uso ufficio, ove risultavano domiciliate, tra l’altro, altre mille società di varia nazionalità. L’utilizzo del locale, condiviso con tutte le società domiciliate, era concesso dal proprietario, il quale forniva, tra l’altro, anche un servizio di ritiro della corrispondenza attraverso l’impiego di una cassetta postale collettiva, in uso comune a tutte le società clienti. La società estera ha definito le imposte con l’Agenzia delle Entrate versando circa un milione di euro nelle casse dello Stato.