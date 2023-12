Verona, sigilli al distributore-truffa: erogava meno carburante di quello visualizzato sulla pompa e pagato

Verona, 12 dicembre 2023 – Scoperto dopo diversi casi riscontrati dagli automobilisti un distributore-truffa, un impianto che erogava meno carburante rispetto a quello visibile sul display della pompa e pagato. Nei giorni scorsi i finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria di Verona, grazie a una telefonata al 117, sono intervenuti in un distributore di carburanti della provincia dove, dopo diverse misurazioni, è stata accertata l’irregolarità dell’impianto.

Il controllo

Il controllo dei finanzieri è stato eseguito in collaborazione con l’ufficio metrico della Camera di commercio di Verona, e con l’ausilio di specifica strumentazione tecnica in grado di accertare che tre pistole del distributore erogavano un quantitativo di carburante inferiore rispetto a quello indicato sul display, superando in difetto la tolleranza prevista dalla legge. A fronte dell’accertamento dell’irregolarità le Fiamme Gialle hanno proceduto, pertanto, all’apposizione dei sigilli sulle pistole e alla contestazione nei confronti del titolare dell’impianto della sanzione amministrativa, con conseguente sospensione dell’erogazione di carburante fino all’effettiva riparazione a cura di personale specializzato delle colonnine difettate.