Duplice omicidio a Verona, arrestato il figlio della coppia / FOTO

Verona, 26 aprile 2023 – Svolta nelle indagini del caso coppia trovata uccisa in un appartamento a Verona, nel quartiere di Borgo Roma: è stato arrestato il figlio, Osvaldo Turazza, che non viveva con i genitori. Le vittime sono Giampaolo Turazza e Vilma Vezzaro, rispettivamente di 75 e 73 anni. I corpi sono stati scoperti ieri.

La dinamica del delitto è tuttora in fase di ricostruzione da parte della Polizia, che è intervenuta con gli investigatori della Squadra mobile e i tecnici della Scientifica.

Secondo quanto si è appreso, il figlio 55enne è stato portato in Questura per essere interrogato.

L’uomo pare essere stato portato nella casa dei genitori in cui è avvenuto in crimine, dal quale è uscito in manette. È accusato di duplice omicidio. Ora si trova nel carcere di Montorio.

I due genitori sarebbero stati accoltellarti alla gola: il padre mentre era a letto, la madre è stata trovata nel corridoio di casa.

Il delitto risalirebbe a lunedì 24 aprile, ma è stato scoperto solo ieri.