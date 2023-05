Verona, furto in casa di Sara Simeoni: rubata la medaglia Olimpica di Mosca

Rivoli Veronese (Verona), 11 maggio 2023 – Ladri d’appartamento hanno saccheggiato gli ori della campionessa olimpica Sara Simeoni, nella sua casa di Rivoli Veronese. Nel bottino dei criminali su tutto pesa il furto della medaglia d'oro dei Giochi olimpici di Mosca che ha un valore affettivo incalcolabile per l'ex atleta del salto in alto

Tutto sarebbe avvenuto sabato sera mentre Simeoni stava promuovendo il suo libro 'Una vita in alto' scritto con il giornalista Marco Franzelli. In salvo invece i due argenti olimpici, Montreal 1976 e Los Angeles 1984, che sulle prime sembravano esser parte della refurtiva ma che poi sono stati ritrovati dall'atleta. ''Per fortuna ho ritrovato i due argenti, ma dell'oro di Mosca mi hanno lasciato solo la fascetta, insieme a delusione, amarezza e sconforto'', il commento di Simeoni.