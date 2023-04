Grezzana, addio "alpino" per Gaetano Verzini

Grezzana (Verona), 11 aprile 2023 – Chiesa gremita, stamattina a Grezzana, per l’addio a Gaetano Verzini, 84 anni, vinto da malattia. E’ stato un addio commosso, da “alpino”, con la presenza dei rappresentanti dei vari gruppi Ana di Verona, della Lessinia e della Valpantena, con i loro labari. L’arrivo del feretro è stato accolto dal picchetto degli alpini, che durante la messa hanno recitato la tradizionale “preghiera” delle penne nere, in un clima di grande commozione. E non è mancata la suggestione alla fine della cerimonia funebre, quando nella chiesa parrocchiale del paese ha risuonato il canto dell’addio all’alpino, “Il Signore delle cime”, proposto in un duo voce-chitarra. Gaetano Verzini è stato a lungo ferroviere, artigiano termoidraulico, ma soprattutto era legato al mondo degli alpini, con carattere generoso, gioviale, con atteggiamento solare. Lascia la moglie, i figli, altri parenti. Moltissimi i messaggi di cordoglio giunti ai familiari. Eventuali offerte per opere di bene.