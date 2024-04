Hellas Verona, revocato il sequestro delle quote: la squadra resta nelle mani di Setti

Verona, 27 aprile 2024 – Revocato il sequestro preventivo delle quote, Maurizio Setti rimane a capo dell’Hellas Verona. È la stessa società sportiva a rendere nota la decisione della procura di Bologna, che ieri 26 aprile ha disposto il dissequestro del pacchetto azionario della Star Ball srl, pari al 100% dell'Hellas. Il provvedimento era scattato a dicembre, quando il patron della squadra era finito sotto inchiesta per bancarotta fraudolenta.

La notizia riguarda la proprietà e, di conseguenza, la squadra e fa riferimento alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il presidente Setti. In una nota pubblicata questa mattina, il club fa sapere che “in data 26 aprile 2024, la Procura di Bologna ha disposto la revoca del sequestro preventivo dell'intera partecipazione della società Hellas Verona F.C. s.p.a. e la conseguente restituzione della partecipazione all'avente diritto Star Ball s.p.a. di Maurizio Setti”.

Una bella notizia per il patron del club scaligero che può godersi con maggiore serenità il finale di stagione dei ragazzi di mister Baroni, questa sera impegnati all'Olimpico di Roma contro la Lazio dell'ex tecnico gialloblù, Igor Tudor.

“Gli accordi – prosegue il comunicato dell’Hellas – erano stati raggiunti con l'assistenza dello studio Unilegal di Verona, con i partner avvocati Antonella Benedetti e Paolo Pasetto, per Maurizio Setti e le sue società, e dello Studio Legale Gratteri di Roma, con l'avvocato Luca Gratteri e l'avvocato Silvia Di Cesare, per le società Delta, Lonestar e Santa Benessere".

La nota del Verona si conclude con Maurizio Setti e le sue società – che “ringraziano anche il pool dei loro legali (Vittorio Manes di Bologna, Fabio Lattanzi di Roma, Nicola Avanzi e Paolo Pasetto di Verona) per l'efficace difesa svolta nel procedimento penale cautelare” – ora “concluso con la revoca del sequestro preventivo”.

Il sequestro dell’intero pacchetto azionario controllato dalla società del presidente Setti era stato eseguito lo scorso 20 dicembre dalla guardia di finanza. Dietro c’era una bagarre giudiziaria tra lo stesso Setti e l’imprenditore Gabriele Volpi, iniziata dopo la rottura tra i due.

Il presidente era stato indagato per bancarotta fraudolenta e il provvedimento di sequestro – che non aveva peraltro intaccato il patrimonio del Verona, ma solo le partecipazioni azionari di Star Ball – aveva spostato il controllo societario a un curatore.

A febbraio, il tribunale del Riesame aveva rigettato il ricorso avanzato dai legali di Setti, ma alla fine il dissequestro è arrivato dopo una negoziazione tra le parti.