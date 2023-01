Verona, incendio distrugge maxi capannone di lavorazione del legno a Villa Bartolomea

pintus lissone incendio

I Vigili del fuoco sono intervenuti a Villa Bartolomea (Verona) per lo spegnimento di un vasto incendio che ha interessato una azienda che produce semilavorati in legno: nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre dei Vigili del fuoco arrivate da Legnago, Verona, Rovigo e Castelmassa con 9 automezzi antincendio e oltre 20 operatori, hanno lavorato tutta la notte per contenere il rogo, che ha interessato oltre 2000 mq di capannone con all'interno macchinari per la lavorazione del legno. Danneggiato anche l'impianto fotovoltaico posto sul tetto del capannone. Ancora in corso le operazioni di completo spegnimento e bonifica, che si protrarranno presumibilmente per tutta la giornata di oggi. Le cause dell'incendio sono al vaglio del Niat (Nucleo investigativo antincendio territoriale) dei vigili del fuoco.