Incendio a San Bonifacio, le fiamme hanno avvolto la facciata del palazzo Ater: 26 persone evacuate

Scoppia un incendio sulla facciata di una palazzina popolare, distrutti i pannelli isolanti e 26 persone evacuate dagli 11 appartamenti dello stabile. È successo ieri sera a San Bonifacio, nel Veronese. Il rogo è scoppiato sulla facciata di un immobile di proprietà dell'Ater, dove sono andati a fuoco i pannelli isolanti del cappotto termico in fase di allestimento. Sei famiglie hanno passato la notte fuori casa, di cui undici persone sono state ospitate nella palestra di una scuola, dove il Comune ha allestito in tempi lampo un centro di prima accoglienza. Il palazzo è inagibile, l’emergenza continua.

Cosa è successo

Da un primo accertamento effettuato dai vigili del fuoco, pare che ad andare a fuoco siano stati i pannelli isolanti di un palazzo dell’Ater, situato nella frazione di Lobia. Le fiamme si sono sviluppate all'esterno dell'immobile e hanno interessato parte del cappotto termico, pronto per essere installato, anche i pannelli isolanti già installati, oltre ai serramenti del primo piano. I vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Caldiero e da Lonigo (Vicenza), hanno subito evacuato le sei famiglie, per un totale di 26 persone, che occupavano gli appartamenti andati a fuoco. Dopodiché si sono concentrati sulle fiamme, cercando di domare l’incendio per evitare che assumesse proporzioni preoccupanti.

Palazzo inagibile

Dopo avere spento l’incendio, i vigili del fuoco sono entrati negli 11 appartamenti della palazzina per verificare che non ci fossero altri focolai ancora attivi. Il palazzo è stato dichiarato inagibile per la mancanza di requisiti igienico-sanitari, provocati dal denso fumo che ha invaso l'intero stabile. Tutte le persone sono state assistite sia dai pompieri, che hanno scortato gli abitanti all’interno degli appartamenti per recuperare i beni di prima necessità, e sia dal Comune, che ha trovato per loro una sistemazione per la notte. Per tre famiglie, in tutto 11 persone, è stato approntato un alloggio nella palestra di Locara. L'intervento si è concluso poco dopo la mezzanotte.