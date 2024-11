Uomo morto investito in bici a Legnago: identificato il pirata della strada

Verona, 9 novembre 2024 – Ha un nome l’automobilista che ieri ha investito mortalmente un 34enne a Legnago (Verona). Si tratta di un 28enne di Verona. I carabinieri sono risaliti alla sua identità dopo aver individuato il veicolo che stava guidando.

La vittima si trovava a bordo di una bicicletta elettrica, e non di un monopattino come si era inizialmente appreso. Il conducente non si era fermato per prestare soccorso. Il ciclista è morto durante il ricovero all’ospedale di Legnago.

Il presunto responsabile è ora deferito in stato di libertà. Le indagini proseguono per ricostruire al meglio la dinamica dell’incidente.