Grave incidente a Malindi, turista veronese rimpatriato dal Kenya: è in viaggio verso l’Italia

Verona, 12 febbraio 2024 – Sta tornando in Italia con un’operazione di rimpatrio il 30enne Luca Campagnari, il turista di Verona vittima di un gravissimo incidente in piscina a Nairobi. Il veronese sta rientrando a bordo di un'aeroambulanza partita questa mattina dal Kenya.

Dopo l’incidente, Luca Campagnari è stato ricoverato in gravi condizioni nell'unità di terapia intensiva dell'ospedale della città costiera di Mombasa, dove è rimasto per tre settimane. L'ambasciata d'Italia a Nairobi, che ha seguito fin dall'inizio la situazione del connazionale, conferma che si è dovuto attendere il miglioramento delle condizioni del ragazzo per poter predisporre il rimpatrio sanitario.

Chi è Luca Campagnari

Non è chiaro, al momento, cosa si accaduto nella piscina a Nairobi. Anche il governatore Luca Zaia, nell’annunciare il sostegno del Veneto al rimpatrio, ha mantenuto il riserbo sull’incidente.

Il 30enne è originario di Lugagnano di Sona, in provincia di Verona, dove ha vissuto fino a quando si è trasferito a Barcellona. Negli ultimi anni ha viaggiato molto in tutto il mondo. Al suo fianco c’è il fratello, volato da Verona in Kenya per asssitere Luca.