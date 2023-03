Incidente Verona, perde il controllo della moto e muore a 62 anni

Incidente mortale questa sera a Verona: la vittima ha perso il controllo della sua moto. Aveva 62 anni

Verona, 21 marzo 2022 – Tragico incidente in serata a Verona dove un uomo di 62 anni è morto dopo essere caduto con la sua moto. L'incidente è avvenuto in via Mantovana, nelle vicinanze della Fiera, a poca distanza dal luogo dove questa mattina un altro motociclista era rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato con un'auto.

La vittima, residente a Verona, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, ha perso il controllo della moto e nella caduta ha riportato traumi fatali.