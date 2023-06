Incidente nel Veronese, donna a piedi investita e uccisa da un'auto

Bonferraro (Verona), 12 giugno 2023 - Tragico incidente domenica notte sulle strade del Veronese. Una donna di origine indiana di 58 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto a Bonferraro, al confine tra la provincia di Verona e di Mantova. Alla guida dell'auto un ragazzo residente nella frazione del comune di Sorgà (Verona). L'incidente è avvenuto, per cause ancora in via di accertamento, ieri sera domenica 11 giugno poco dopo le 23.00. Inutili i soccorsi dei sanitari del Suem 118. La ricostruzione del tragico investimento è all'esame dei Carabinieri.

Due feriti a Sona

Sempre nel veronese un altro grave incidente si è verificato la sera prima. Sabato 10 giugno, alle 20.30, i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre in località Casa Fasani a Sona per lo scontro tra due auto finite entrambe fuori strada: due feriti. I pompieri arrivati da Verona, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto uno dei due conducenti rimasto incastrato al posto guida. Entrambi i feriti sono stati stabilizzati dai sanitari del Suem e trasferiti in ospedale di cui uno in codice rosso.