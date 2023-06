Incidente a Villafranca, muore in moto a 19 anni: il papà tra i primi ad accorrere

Villafranca (Verona), 18 giugno 2023 - Ancora una giovane vittima sulle strade venete. A perdere la vita nel drammatico incidente avvenuto sabato pomeriggio 17 giugno a Villafranca di Verona, Davide Danzi. Appassionato di moto e soprattutto di motocross, Davide abitava nella frazione di Rosegaferro con i genitori Stefano e Nadia e la sorella più grande Elisa. Avrebbe compiuto il suo 19esimocompleanno fra pochi giorni.

I genitori tra i primi ad accorrere

Davide è morto dopo che la sua moto, per cause ancora da chiarire, si è andata a scontrare frontalmente con un Suv. Sul posto, tra i primi sono accorsi anche i genitori del giovane, avvertiti da alcuni amici del 19enne, in transito pochi attimo dopo lo schianto: il padre ha tentato disperatamente di rianimare Davide, senza successo. Poco istanti dopo i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso.

Cosa è successo

Erano da poco passate le 16 ieri sabato 17 giugno, quando la moto 125 Ktm a bordo della quale viaggiava Davide si è andata a scontrare contro un Suv. Il 19enne stava rientrando dopo aver pranzato con alcuni colleghi, terminato l’anno scolastico all’istituto Giorgi di Verona da qualche giorno aveva iniziato a lavorare. L'uomo alla guida dell'auto è rimasto illeso, trasportato sotto choc in ambulanza in ospedale.