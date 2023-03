Infarto per Jerry Calà, veronese d'adozione. Il suo manager: "Sta bene"

Jerry Calà, veronese d'adozione, colpito da malore a Napoli: nel 2016 aveva ritirato un premio a Taormina

Verona, 18 marzo 2023 - "Jerry sta bene, per fortuna l'infarto è stato preso in tempo. Voglio tranquillizzare tutti, perché leggo sul web titoli allarmanti". Il manager di Jerry Calà, Alex Intermite, rassicura così sulle condizioni di salute dall'attore, 71 anni, residente da molto tempo a Verona, colto da malore questa notte a Napoli, dove si trova da settimane per girare il suo nuovo film nel doppio ruolo di regista e protagonista 'Chi ha rapito Jerry Calà?'. "Sono venuto subito da lui stamattina e ci ho parlato a lungo. Per fortuna sta bene. Gli è stato impiantato un stent coronarico. Ora starà qualche giorno ancora in clinica e poi tornerà al lavoro", dice Intermite dopo aver fatto visita a Calà alla Clinica Mediterranea, dove l'attore e regista è ricoverato in terapia intensiva.

Jerry Calà e i forti legami con Verona

Jerry Calà, pseudonimo di Calogero Calà, attore, comico, musicista, sceneggiatore, il 20 luglio 2021, per festeggiare i suoi 70 anni (è nato il 28 giugno a Catania) ed anche i 50 anni di carriera artistica, aveva tenuto uno spettacolo all’Arena di Verona, sua città adottiva dopo le nozze, nel 2002, con l’imprenditrice Bettina Castioni, da cui ha avuto il figlio Johnny, nato nel 2003.

Jerry Calà e la sua famiglia vivono in un bellissimo appartamento in centro a Verona, molto vicino proprio all’Arena e che si trova in un elegante palazzo del Settecento: “Amo il centro della città e ne sono un grande ammiratore”, aveva detto tempo fa.

Nello spettacolo all’Arena di Verona c’era stata anche la reunion con i celebri 'Gatti di Vicolo Miracoli', lo storico gruppo musicale composto oltre che dallo stesso Calà anche da Umberto Smaila, Franco Oppini e Nini Salerno con i quali si esibiva al Derby Club di Milano sotto l'influenza di Cochi e Renato. Calà è noto per 'tormentoni' musicali quali ‘Prova’ e ‘Capito?!’ e per parole celebri entrate nel linguaggio quotidiano degli italiani come "che libidine!".

Calà è stato protagonista dei 'cinepanettoni’, a partire dal ciclo di 'Sapore di mare' dei Vanzina alla colonna sonora di Vacanze di Natale, che lanciò brani della disco music anni '80 diventati hit storiche come ‘I like Chopin’ e in particolare ‘Maracaibo’, che Jerry cantava al piano bar del locale di Cortina.

L’incidente sul Lungadige

La brillante carriera subì uno stop nel febbraio 1994, durante la fase del montaggio del film Chicken Park, parodia di 'Jurassic Park', quando l'attore rimase vittima di un grave incidente stradale a Verona, sul Lungadige, in cui rischiò la vita a causa della rottura dell'arteria femorale. Operato all'ospedale di Borgo Trento, sempre a Verona, tornò a camminare dopo avere passato sei mesi su una sedia a rotelle.

Jerry Calà è stato sposato, tra il 1984 e il 1987 con la conduttrice televisiva Mara Venier, che sui social ha rassicurato sulla sua salute e ha scritto: “Amore mio che spavento mi hai fatto prendere".

Si è risposato il 5 settembre 2002 con l'imprenditrice veronese Bettina Castioni, dalla quale il 16 gennaio 2003 ha avuto il figlio Johnny, apparso nei film diretti dal papà ' Vita Smeralda' e 'Torno a vivere da solo'.