Jerry Calà dimesso dall'ospedale dopo l'intervento al cuore

Jerry Calà: per i 50 anni di attività e i 70 d'età tenne nel 2021 uno spettacolo all'Arena di Verona

Verona, 22 marzo 2023 - Jerry Calà, l’attore e cantante veronese d’adozione, ha lasciato in mattinata la clinica Mediterranea di Napoli dove era stato ricoverato per un infarto nella notte tra venerdì e sabato scorso. L'attore era stato portato in codice rosso dai soccorritori del 118 per il malore legato al cuore: la clinica Mediterranea è inserita nella rete Ima, per la cura dell'infarto miocardico acuto.

Calà, 71 anni, colpito da malore nell'Hotel Santa Lucia, si trova a Napoli per le riprese del suo ultimo film, 'Hanno rapito Jerry Calà : il riscatto è un problema', prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm.

Domenica in un comunica il suo ufficio stampa aveva fatto sapere che il poliedrico attore e cantante era uscito dalla terapia intensiva e stava "decisamente meglio" dopo l'intervento per l'applicazione di uno stent coronarico.