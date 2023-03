Tragedia sul lavoro: trattore si ribalta nel bosco, muore agricoltore a Bosco Chiesanuova

Il trattore ribaltato nel bosco, dove è rimasto schiacciato il 76enne agricoltore

Verona, 02 marzo 2023 – Ennesima morte sul lavoro, nel tardo pomeriggio di ieri nel Veronese. La tragedia ha avuto luogo in un punto ripido del bosco. Un agricoltore di 76 anni, Gio Battista Beccherle, è morto a Bosco Chiesanuova, in provincia di Verona, rimanendo schiacciato sotto al suo trattore che stava guidando, ribaltatosi in una zona boscosa e impervia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco verso le 18 di mercoledì 1° marzo, per un incidente agricolo in via Strabur a Bosco Chiesanuova.

Le squadre giunte dalla centrale di Verona con due mezzi e sei uomini hanno operato per liberare il 76enne rimasto incastrato tra la ruota posteriore e l’utensile collegato al mezzo. Inutili, purtroppo i tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario del 118, che hanno accertato il decesso dell'uomo. In loco anche le pattuglie dei carabinieri per effettuare le indagini sull’accaduto.