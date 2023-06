Verona, trovato morto in casa Achille Ottaviani, ex senatore della Lega

Verona, 2 giugno 2023 – É morto a Verona Achille Ottaviani, senatore per la Lega nell'XI legislatura, dal 1992 al 1994, e in precedenza sindaco di Soave, in provincia di Verona, eletto nel 1993. Giornalista ed editore, Achille Ottaviani è stato trovato privo di vita nella sua abitazione. Aveva 72 anni.

Ottaviani era nato il 12 ottobre 1950 a Verona, dove risiedeva. A parte la parentesi politica, era stato un giornalista, in veste di direttore di numerose testate venete, ed aveva curato numerose pubblicazioni di libri di approfondimento su storia e culture locali della regione.

Era stato in Senato nel gruppo Lega Nord dal 27 aprile 1992 al 14 aprile 1994. In quel periodo era stato membro della nona Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

In seguito era stato a più riprese consigliere del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, esperto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e consulente del Ministero della salute (fino al 2008)