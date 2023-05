Verona, mummificata in casa: figlio che incassava la pensione tenta suicidio

Verona, 30 maggio 2023 – Ha tentato di tagliarsi i polsi ferendosi con un coltello, Bernardo Rossi, il 61enne che ha tenuto in casa per almeno cinque anni il corpo della madre Helga Engbarth, continuando ad incassare la pensione. L'uomo, che in questi giorni soggiornava in un albergo, si sarebbe inferto alcuni tagli ai polsi e poi avrebbe chiamato le forze dell'ordine, venendo così soccorso. Ora è ricoverato in ospedale, ma è fuori pericolo. Rossi è accusato di occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Indagini in corso

Intanto proseguono, seppur sotto uno stretto riserbo, le attività di indagine della Polizia Locale di Verona, disposte dal sostituto procuratore Alberto Sergi, sulla ricostruzione della vita di Bernardo Rossi. Il 61enne risulta reperibile e, nei prossimi giorni, potrebbe anche essere sentito dagli investigatori. Nel frattempo sono stati disposti dal magistrato gli accertamenti medico-legali sulle cause della morte dell'anziana donna.

Cosa è successo

Il macabro ritrovamento della polizia locale e dei vigili del fuoco di Verona è avvenuto nel tardo pomeriggio del 25 maggio scorso, in un appartamento nel quartiere di Borgo Milano, nel capoluogo scaligero. Il corpo della donna, ultra 80enne Helga Engbarth, che risiedeva nell'appartamento all'ultimo piano di una palazzina, è stato scoperto ormai mummificato dagli agenti di polizia locale, intervenuti dopo alcune segnalazioni dei vicini di casa. Il figlio della donna, Bernardo Rossi, si era sempre rifiutato di collaborare per effettuare dei controlli sostenendo che la madre fosse all’estero o in vacanza. Inoltre la pensione risultava ritirata regolarmente dal figlio ma della donna, molto anziana, non c’erano tracce, neppure ‘sanitari’ e, come visite mediche o acquisto di farmaci. Un comportamento sospetto, che ha portato all'emissione di un mandato del Procuratore, per un accesso nella casa trasformata in tomba.