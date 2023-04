Duplice omicidio a Verona: marito e moglie uccisi a coltellate

Verona, 25 aprile 2023 – Un duplice omicidio è stato scoperto nel tardo pomeriggio di oggi a Verona nel quartiere di Borgo Roma. Da quanto si è appreso le vittime sono marito e moglie, una coppia anziana che è stata trovata priva di vita all'interno dell'appartamento. Sarebbero stati uccisi a coltellate.

Dai primi riscontri il delitto risalirebbe a ieri sera, ma è stato scoperto solo oggi. La coppia avrebbe un figlio 55enne, che però risulta ancora irrintracciabile. La Polizia ha raccolto le prime testimonianze e, secondo quanto si è appreso, dai riscontri non emergono elementi per ipotizzare che uno dei due coniugi abbia commesso il delitto per poi compiere un gesto estremo. La Procura scaligera mantiene un riserbo strettissimo sulle indagini, che in questa prima fase si sono concentrate sul figlio. Le ricerche dell'uomo per il momento non hanno dato esito.

Notizia in aggiornamento