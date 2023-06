Omicidio a San Bonifacio (Verona), uccide il compagno durante una lite. Chi è la vittima

San Bonifacio (Verona), 20 giugno 2023 – Uccide il compagno durante un litigio accoltellandolo alla schiena. E’ successo oggi a San Bonifacio, nel Veronese.

La donna fermata si chiama Vania Bonvicini, 49 anni, ed è accusata di omicidio volontario. La vittima, Maurizio Tessari, 46 anni, lavorava come carpentiere.

I vicini di casa lo hanno descritto come una "persona tranquilla”, anche se risulterebbe che proprio ieri i carabinieri fossero stati chiamati in seguito ad una lite familiare, di cui l'accoltellamento odierno potrebbe essere stato il tragico epilogo.

Nella casa accanto vive l'anziana madre della vittima, che, in preda al dolore, ha cercato ripetutamente di avvicinarsi al corpo del figlio, riverso in mezzo alla strada e coperto da un telo. La coppia non ha figli.

"Sono molto amareggiato per la tragedia che ha colpito la comunità di San Bonifacio - ha detto il sindaco Giampaolo Provoli - dove all'interno di un rapporto a due c'è stata una degenerazione”. Nonostante gli episodi, che avrebbero portato in passato anche ad alcuni interventi dei carabinieri, il sindaco ha spiegato che la coppia “non era conosciuta dai servizi sociali e non ci sono stati segnali per aiutare psicologicamente queste due persone”.

La donna, secondo quanto ricostruito, avrebbe colpito alla schiena il compagno che poi si è trascinato fuori dall'abitazione ed è morto in strada poco dopo, prima dell'arrivo dei soccorsi.

"Queste situazioni all'interno di nuclei familiari sono segnali di fragilità e della violenza con cui deflagrano. Dobbiamo attivarci per avere operatori sociali e psichiatrici per intervenute a sostegno di persone in difficoltà che però non chiedono mai aiuto”, ha concluso Provoli.