Papa Bergoglio a Verona il prossimo 18 maggio per una manifestazione di pace

Verona, 25 novembre 2023 - Papa Francesco verrà in visita a Verona il 18 maggio del prossimo anno. Lo ha annunciato oggi il vescovo di Verona Domenico Pompili. Il Pontefice parteciperà ad una grande manifestazione per la pace, in programma all'Arena di Verona con il coinvolgimento non solo della comunità religiosa, ma anche di tutte le associazioni e dei movimenti pacifisti. La visita del Santo Padre prevede anche una visita al carcere, incontrando i carcerati e pranzando con loro. Infine Papa Bergoglio celebrerà la messa allo stadio Bentegodi di Verona. L'ultima visita di un pontefice a Verona risale al 19 ottobre 2006, con Benedetto XVI che partecipò al Convegno Cei.

Zaia: “Sarà un momento storico per il Veneto”

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha espresso la felicità della Regione Veneto per la notizia annunciata questa mattina dal Vescovo di Verona, Domenico Pompili: “Aspettiamo a braccia aperte Papa Francesco a Verona, nella sua prima visita in Veneto. Sarà l’occasione per accoglierlo nella nostra terra che gli è molto vicina. Sarà un momento storico, che ci riempie di orgoglio, in cui tutta la comunità veneta saprà dimostrare la propria vicinanza e il proprio affetto al Pontefice”. Papa Bergoglio il 18 maggio del prossimo anno parteciperà a una grande manifestazione per la pace in programma all’arena di Verona, con il coinvolgimento non solo della comunità religiosa, ma anche di tutte le associazioni e dei movimenti pacifisti. “Ringrazio il Vescovo di Verona Domenico Pompili – conclude il presidente Zaia – per questa notizia che ci riempie di gioia. La visita del Santo Padre in Veneto lascerà un ricordo indelebile”.