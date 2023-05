Peter Gabriel a Verona e Straverona: le strade chiuse e i mezzi pubblici

Verona, 20 maggio 2023 - Peter Gabriel stasera in concerto all'Arena e domani domenica 21 maggio la 40ma Straverona. Come muoversi a Verona questo fine settimana in occasione dei due grandi eventi che richiamano turisti e appassionati da diverse parti d'Italia e metteranno a dura prova la viabilità del centro della città scaligera.

Ai viaggiatori che arrivano in auto oggi, viene consigliato di uscire al casello A22 di Verona Nord e di utilizzare i parcheggio dello stadio, evitando gli ingorghi che potrebbero crearsi da viale della Nazioni verso il centro cittadino. Il piano della viabilità predisposto dagli uffici della polizia locale, poco prima dell'esaurimento dei posteggi in centro corso Porta Nuova verrà chiuso. ATV infine ha predisposto un maxipiano di deviazioni al trasporto pubblico locale.

È partito da Cracovia, in Polonia, il tour di Peter Gabriel "i/o The Tour” che arriva questa sera (ore 20:00) all’Arena di Verona in piazza Bra a Verona (e domenica al Forum di Assago).

"Siamo partiti e corriamo! Grande energia ieri a Cracovia, quindi forza Verona!", le parole dell'artista su Facebook. A meno di quattro ore dal concerto sono ancora disponibili solo una manciata di biglietti per il 1 settore numerato, al prezzo di 201,25 euro.

La band. Accompagnano Gabriel e sono parte della «band più grande che abbia mai avuto, ad eccezione di quando ho unito le forze con Sting» Manu Katchè (batteria), David Rhodes (chitarra, voce), Tony Levin (basso), Don McLean (tastiere, voce), Richard Evans (chitarra, flauto, voce), Ayanna Witter-Johnson (violoncello, tastiere, voce), Marina Moore (violino, viola, voce), Josh Shpak (tromba, corno, tastiere, voce).

Domenica 21 maggio la manifestazione sportiva giunta alla 40ma edizione richiamerà circa 15 mila partecipanti.

Principali provvedimenti viabilistici domenica 21 maggio

Divieto di sosta con rimozione dei veicoli, ciclomotori e motocicli dalle ore 00 alle 12, e comunque fino al termine delle necessità per lo svolgimento della manifestazione, in: corso Porta Nuova, entrambi i sensi di marcia, comprese aree sotto l'orologio, da piazza Bra a piazza Pradaval fino alla traversa di collegamento con via della Valverde via Locatelli, tra corso Porta Nuova e piazza Renato Simoni, civici pari piazza Renato Simoni, davanti ai civici 1-2-4 via Anfiteatro, dall’intersezione con via E. Noris a via Dietro Anfiteatro via Dietro Anfiteatro nel tratto compreso tra via Anfiteatro e vicolo Tre Marchetti dalle ore 00 alle 14, e comunque fino al termine delle necessità per lo svolgimento della manifestazione, in: Castel San Pietro giardini lungadige San Giorgio via Bonuzzo Sant'Anna via Clocego via Caroto acquedotto

Divieto di transito dalle ore 2.00 alle 13: piazza Bra, tra via degli Alpini e corso Porta Nuova corso Porta Nuova, tra via Paglieri e piazza Bra via degli Alpini, tra piazza Bra e via Ponte Cittadella

dalle ore 7 alle 10: via Locatelli, piazza Renato Simoni, via Giovanni della casa, via Scalzi stradone porta Palio, largo Don Bosco, regaste San Zeno, corso Castelvecchio, corso Cavour

dalle ore 7 alle 13: via Anfiteatro, via dietro Anfiteatro, nel tratto compreso tra via Anfiteatro e vicolo Tre Marchetti, vicolo Tre Marchetti, piazza San Nicolò, vicolo Conventino, via Adua, via Catullo, via Noris, via Castello San Felice, corso Porta Nuova, su entrambe le carreggiate

dalle ore 7.30 alle 11.30: via Volta, tra via Cipolla e via Nazario Sauro; via Nazario Sauro, tra via Volta e via San Zeno in Monte

dalle ore 7 alle 13 e per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti lungo le seguenti vie e piazze interessate dai tre percorsi.

Dalle ore 2 alle 14 del 21 maggio la fermata di piazza Bra, del trenino turistico viene spostata in stradone Maffei 7 Dalle ore 7 alle 14 del 21 maggio il parcheggio dei taxi viene spostato da piazza Bra in stradone Maffei 5

Tutte le informazioni sulle deviazioni delle linee urbane ed extraurbane degli autobus saranno disponibili sul sito di ATV Azienda Trasporti Verona.

Straverona 21 maggio, la mappa dei punti di servizio

Partenza Portoni della Bra, corso Porta Nuova, via Locatelli, piazza Renato Simoni, via Giovanni della Casa, via Carmelitani Scalzi, stradone Porta Palio, largo Don Bosco, Regaste San Zeno, via Berto Barbarani, via Tommaso Da Vico, ponte del Risorgimento, lungadige Cangrande, lungadige Campagnola, lungadige Matteotti, Parco Cesare Lombroso, lungadige San Giorgio, breccia San Giorgio, via Tirapelle, viale dei Colli, via Donati, via San Mattia, stradella Santa Giuliana, via Bonuzzo Sant’anna, via Ronchi, via Da Quinto, via Castelberto, Villa Santa Chiara, contrada Avesani, via Clocego, via Sottocastello, via Castellana, strada Castellana, via Caroto, passaggio sotto le mura, salita San Sepolcro, via Santa Toscana, via San Nazaro, via Muro Padri, via Gaetano Trezza, via San Vitale, via San Paolo, ponte delle Navi, via Leoni, via Leoncino, via San Cosimo, via Anfiteatro, via Dietro anfiteatro, arrivo

Partenza Portoni della Bra, corso Porta Nuova, via Locatelli, piazza Renato Simoni, via Giovanni della Casa, via Carmelitani Scalzi, stradone Porta Palio, largo Don Bosco, Regaste San Zeno, via Berto Barbarani, via Tommaso Da Vico, ponte del Risorgimento, lungadige Cangrande, lungadige Campagnola, lungadige Matteotti, Parco Cesare Lombroso, lungadige San Giorgio, breccia San Giorgio, via Nievo, via Castel San Felice, via Nazareth, sottomura San Zeno, via San Zeno in Monte, via Scala Santa, vicolo Pozzo, via San Giovanni in Valle, via Fontane di Sopra, vicolo dietro Castel San Pietro, via Castel San Felice, piazzale Castel San Pietro, scalone Castel San Pietro, vicolo Botte, ponte Pietra, via Ponte Pietra, piazza Bra Molinari, via Sottoriva, via Ponte Nuovo, lungadige Rubele, via Leoni, via Leoncino, via San Cosimo, via Anfiteatro, via dietro Anfiteatro - arrivo

Partenza Portoni della Bra, corso Porta Nuova, via Locatelli, piazza Renato Simoni, via Giovanni della Casa, via Carmelitani Scalzi, stradone Porta Palio, corso Castel Vecchio, ponte Scaligero, lungadige Campagnola, lungadige Matteotti, Parco Giardini Lombroso, lungadige San Giorgio, ponte Pietra, via Ponte Pietra, piazza Bra Molinari, via Sottoriva, via Ponte Nuovo, lungadige Rubele, via Leoni, via Leoncino, via San Cosimo, via Anfiteatro, via dietro Anfiteatro, arrivo