Maltempo, piena record del lago di Garda: mai così tanta acqua da 27 anni

Peschiera (Verona), 26 febbraio 2024 – Il maltempo che da venerdì non dà tregua ha riversato quantità di pioggia a basse quote e abbondante neve in montagna che non si vedevano da anni, al punto che negli ultimi giorni anche il lago di Garda ha raggiunto un livello di piena da record. Sulla sponda veneta, l’idrometro di Peschiera ha raggiunto la quota di +135 centimetri sopra lo zero idrometrico, 90 in più rispetto a un anno fa. Sembra così scongiurata - scrive oggi il quotidinano locale L'Arena - la siccità che mise a dura prova sia la stagione turistica che l'irrigazione nel mantovano.

Livello raggiunto l’ultima volta 27 anni fa

Una misura del livello di piena del lago di Garda analoga a quella attuale venne registrata l’ultima volta il 23 febbraio 1997. Da 27 anni non c’era tanta acqua nel lago, e il riempimento dell'invaso è quasi eccezionale per il periodo, raggiungendo il 101,4%. Nelle scorse settimane il livello si è mantenuto stabile (dall'inizio dell'anno tra i +125 e +130 centimetri) grazie anche alla gestione delle derivazioni verso le colline moreniche, “una gestione virtuosa della risorsa idrica del lago nei mesi precedenti - secondo il vicepresidente della Comunità del Garda Filippo Gavazzoni - riconducibile all'ottimo lavoro portato a termine dall'Agenzia interregionale del fiume Po, con la collaborazione dei Consorzi irrigui del Mincio-Mantova e della Comunità del Garda. La vera sfida per il futuro sarà proprio quella di lavorare sulle sinergie e mantenere il nostro ecosistema in uno stato tale da garantirci una qualità della vita necessaria per il futuro. Servirà una maggiore cultura dell'acqua”, conclude.

Raddoppiati i deflussi dal lago

Il raggiungimento di livelli record di riempimento del lago di Garda che non toccava certe quote da 27 anni ha portato l'Agenzia Interregionale per il Po (Aipo), in vista del massimo raggiungibile di 140 mc/secondo, a raddoppiare i deflussi portando le acque in uscita a 130 mc/s, manovra che ha portato soddisfazione sia ai comuni rivieraschi che alle aree a valle gestite dai consorzi di bonifica del mantovano.