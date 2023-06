Verona, poliziotto salva coppia di anziani a bordo dell’auto in fiamme

Verona, 15 giugno 2023 - Due anziani - Maria Teresa e Agostino, 85 e 89 anni - devono la vita a un poliziotto - Matteo - che li ha tratti in salvo dalla loro auto in fiamme. L'agente di polizia era fuori servizio e viaggiava a bordo della sua auto quando ha visto sopraggiungere in lontananza la macchina della coppia avvolta dal fumo. I due anziani coniugi, senza rendersi conto che la macchina sulla quale viaggiavano iniziava a prendere fuoco, stavano proseguendo sulla loro strada con calma, senza cogliere alcun segno di pericolo. Il poliziotto, visto il pericolo in cui si trovavano, ha invertito il senso di marcia, ha seguito i due coniugi, ha affiancato la loro auto, l'ha fatta accostare e, rapidamente, ha aiutato entrambi a scendere e ad allontanarsi dal veicolo in fiamme. L'agente - che già aveva chiesto l'ausilio dei vigili del fuoco - vedendo che l'incendio stava pericolosamente divampando, ha poi fermato un autobus di passaggio, ha preso l'estintore a bordo, e si è precipitato a spegnere le fiamme evitando, in questo modo, che potessero provocare ulteriori danni a cose o a persone. Maria Teresa e Agostino oggi hanno incontrato il poliziotto avendo così modo di ringraziarlo.

Il plauso del governatore Zaia

"Professionalità, prontezza di intervento e senso del dovere non comune, dimostrato anche fuori dal servizio - dice il governatore del Veneto Luca Zaia - L'agente di polizia ha dimostrato senza esitazione tutte queste doti. Lo ha fatto a beneficio dei cittadini, dimostrando ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che le Forze dell'ordine sono i principali strumenti di aiuto nel pericolo oltre che il presidio della legalità. Mi congratulo con l'agente che si è distinto in questa operazione imprevista".