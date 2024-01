Protesta degli agricoltori: 100 trattori invadono Verona. “Stop a carne coltivata e farine di insetti”

Verona, 23 gennaio 2024 – Agricoltori in rivolta a Verona, un centinaio di trattori in colonna al mercato ortofrutticolo per dire no alle politiche agricole europee. È arrivata anche in Veneto la protesta contro le scelte del governo in materia di agricoltura, allineate alle direttive Ue. “Stop a carne coltivata e farine di insetti, siamo stretta nella morsa delle tasse e delle banche”, spiegano gli agricoltori autonomi del Cra.

Questa mattina, con corteo con circa 100 trattori è arrivato al Quadrante Europa. E una lunga fila di mezzi – arrivati da tutto il Veneto e anche dalla Lombardia – ha bloccato l’ingresso di Verona Mercato.

L'iniziativa è stata promossa dal gruppo degli agricoltori autonomi, sotto la sigla del ‘Comitato degli Agricoltori Traditi’ (Cra), che già ieri è sceso in piazza in alcune città italiane, allargando a macchia d'olio il fronte della protesta avviata le scorse settimane in Germania, Francia e Romania.

La protesta degli agricoltori a Verona

Perché protestano

Gli agricoltori, arrivati a Verona anche da altre città venete e da Brescia, manifestano “a difesa dell'agricoltura e dei territori, del lavoro e delle piccole imprese e contro le importazioni, i sindacati, le banche, le grandi confederazioni agricole”. Nel mirino c’è “la carne coltivata, le farine di insetti, le tasse, i costi del gasolio, la svendita dei terreni. Oggi una delegazione di agricoltori incontrerà il prefetto di Verona, Demetrio Martino. I manifestanti al mercato ortofrutticolo sono tenuti sotto stretto controllo da parte delle forze dell'ordine.