Fiume Sarca, si è tuffato e non è più riemerso: terzo giorno di ricerche del veronese Massimo Pizzoli

Cerea (Verona), 18 agosto 2023 – Dopo tre giorni dalla scomparsa nel fiume Sarca in Trentino, non è ancora stato trovato Massimo Pizzoli. E questa mattina sono riprese intorno alle 6 le ricerche del giovane di 25 anni originario di Cerea di cui non ci sono più tracce dallo scorso 15 agosto quando, durante una gita sul fiume con alcuni amici all’altezza di Dro (Trento), si è tuffato in acqua e non è più riemerso.

Le operazioni di ricerca

Le operazioni nel fiume, in una zona caratterizzata dalla presenza di grandi sifoni, camere d'acqua poste sotto i grandi massi a monte della centrale di Fies, erano state interrotte ieri alle 18. Alla luce delle difficili condizioni delle ricerche, che fino ad ora hanno dato esito negativo, è prevista una nuova valutazione delle operazioni. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco volontari di Dro assieme al corpo permanente di Trento, con due sommozzatori e tre operatori del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale). Il giovane si trovava in Trentino assieme ad un gruppo di amici per trascorrere il Ferragosto. Tuffatosi nel fiume Sarca, all'altezza della centrale di Fies, non è più riemerso. Alcuni suoi effetti personali sono stati rinvenuti nella zona delle ricerche.