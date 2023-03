Verona, rider rapinato con un fucile: stava consegnando l'ordine

Rider rapinato a Verona, fucile puntato addosso mentre consegna la cena

Verona, 28 marzo 2023 - Rider minacciato con un fucile mentre consegna la cena. Succede a Verona, i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 27enne con l'accusa di rapina aggravata dall'uso di armi.Il fatto è avvenuto nel quartiere Stadio sabato sera.

Il fucile puntato addosso

Il rider, appena arrivato a destinazione davanti il portone di casa in attesa di poter consegnare il suo ordine, anziché trovarsi la donna con cui un attimo prima aveva parlato al telefono, si è imbattuto in un uomo che, aperta la porta, gli ha puntato un fucile addosso.

Il rider, spaventato, ha lasciato cadere a terra lo zaino in cui aveva le consegne e il denaro guadagnato nel corso della serata. Poi ha chiamato i Carabinieri che hanno individuato l'appartamento, al terzo piano, in cui era rincasato l'uomo armato di fucile.

Fucile, mannaia e coltello

Durante la perquisizione sono stati trovati il fucile ad aria compressa privo di tappo rosso utilizzato per spaventare il rider, una mannaia ed un grosso coltello da caccia e, nella lavatrice, i sacchetti in cartone in cui era imballato l'ordine appena recapitato alla vittima, oltre alle banconote da 20 e 10 euro appena sottrattegli. L'uomo, che ha diversi precedenti di polizia, è stato perciò arrestato e portato nel carcere di Montorio.

