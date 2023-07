San Bonifacio, incidente mortale tra moto e furgone: deceduto sul colpo un 23enne di Arcole

San Bonifacio (Verona), 21 luglio 2023 – Un’altra terribile tragedia della strada con vittima un giovane. I fatti sono successi nel tardo pomeriggio di giovedì 21 luglio alle 19.30 in via Circonvallazione a San Bonifacio. Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, ancora in fase di accertamento, si è verificato un violento scontro tra una moto e un furgone guidato da un 38enne, a seguito del quale un centauro è deceduto e due sono i feriti gravi. I soccorsi sono arrivati prontamente in loco. I vigili del fuoco sono accorsi da Caldiero ed hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente ed estratto, utilizzando cesoie divaricatori e martinetti idraulici, l’autista del furgone rimasto incastrato dopo l’impatto.

Morto un 23enne di Arcole

Il passeggero della moto, un giovane di 23anni residente ad Arcole (Verona), è stato sbalzato sulla strada ed è morto sul colpo. Ferito in modo grave anche uno dei due centauri, mentre per l’altro giovane, come detto, non c’è stato niente da fare e il medico ne ha dovuto dichiararne la morte. Il conducente del furgone è stato preso in cura dal personale del Suem118 e stabilizzato. I due feriti sono stati trasferiti in elisoccorso e ambulanza in codice rosso all'ospedale Borgo Trento di Verona, per entrambi la prognosi è riservata. In loco anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi dell’incidente per accertarne le cause. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 21, il traffico ha subito un rallentamento con qualche disagio.