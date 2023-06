Verona, traffico di cuccioli con allevamento fantasma: quattro indagati

Verona, 17 giugno 2023 - Un fiorente traffico di cuccioli di razza Dopoguerra francese proveniente dalla Romania si era radicato in provincia di Verona ma con diramazioni su tutta Italia. A scoprirlo sono stati i Carabinieri Forestali del Nucleo di Venezia con la collaborazione del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Verona, sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica di Verona, con il sostituto procuratore Stefano Aresu.

Il nome dato all'operazione "Ghost kennel" (allevamento di cani fantasma) richiama l'assenza di ogni tracciabilità dei cuccioli, che arrivati in Italia venivano falsamente spacciati dal rivenditore veronese come provenienti da un suo allevamento in Romania risultato appunto "fantasma". L'associazione infatti operava al fine di eludere dolosamente le norme che regolamentano il commercio di animali d'affezione, violando le leggi comunitarie e nazionali sul trasporto ed il benessere degli animali.

Microchip e passaporti falsi

Ad oggi sono quattro le persone rumene e italiane rinviate a giudizio. È emerso che lo spostamento dei cani veniva mascherato attraverso la falsificazione dei documenti europei, in particolare i relativi Passaporti PET, messa in atto da un veterinario compiacente operante in Romania, anche lui rinviato a giudizio. Nel compilare il passaporto da attribuire al singolo cane, veniva falsamente attestata l'inoculazione del relativo microchip identificativo: lo stesso trasponder non veniva inoculato ma accantonato per un utilizzo successivo. In altri casi il cucciolo veniva sì microchippato ma risultavano falsamente attestate la data di nascita, le vaccinazioni e le altre prestazioni sanitarie. Questo consentiva, da un lato, di poter riutilizzare il passaporto anche in caso di morte dell'esemplare prima dell'arrivo a destinazione, inoculando solo successivamente il microchip ai cani cuccioli sopravvissuti, dall'altro di poter movimentare il cane anche prima dei tre mesi, senza effettuare le vaccinazioni obbligatorie per legge (in primis l'antirabbica) ed evitare i relativi costi.

Due anni di indagini e una denuncia

L'indagine durata circa due anni, ha avuto origine nel luglio 2020 a seguito di presentazione di una denuncia al Nucleo Cites di Venezia da parte di una donna che lamentava di essere stata truffata per aver acquistato un cane, proposto su un sito di annunci on line, come di razza Bouledogue francese, ma non corrispondente alla specie dichiarata e alla foto pubblicata e, tra l'altro, con un marcaggio non correlato al consegnato passaporto pet romeno. I cuccioli venivano proposti a prezzi concorrenziali, nella media 600 euro a animale ma partivano dai 500 e raggiungevano gli 800 euro a seconda del colore del mantello. In circa un anno di operatività l'associazione finita nel mirino dell'indagine ha iscritto nelle Ulss veterinarie delle sette province del Veneto e quindi censito oltre cinquanta cuccioli di bouledogue francese illegalmente entrati in Italia, ma numerosi altri sono risultati iscritti in varie province d'Italia, fino in Umbria, Lazio e Sicilia. Decine gli acquirenti truffati sentiti dai carabinieri.