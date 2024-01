Trapianto pediatrico a Verona: Olimpia ha un cuore nuovo e ieri ha compiuto 4 anni

Verona, 11 gennaio 2024 – La piccola Olimpia di 4 anni ha un cuore nuovo e, soprattutto, la possibilità di riprendere la sua vita. Una speranza che per lei sembra non potersi realizzare a causa della cardiomiopatia dilatativa grave che era stata diagnosticata già durante la gravidanza, una patologia risolvibile solo con il trapianto del cuore. E negli ultimi 8 mesi Olivia è rimasta ricoverata in terapia intensiva in attesa di un donatore compatibile, un nuovo cuore che è stato trovato lo scorso 28 dicembre e ha portato la piccola a essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico di trapianto pediatrico, un tipo di operazione rara e complessa, e anche rischiosa.

“Una bimba è tornata a sorridere: grazie al personale di Verona”

"Quando una bimba di pochi anni, ricoverata da otto mesi nel reparto di terapia intensiva in attesa di un trapianto di cuore, torna a sorridere e a giocare grazie all'eccezionale bravura dello staff ospedaliero che l'ha presa in cura, assistendola ed eseguendo sul suo corpicino un delicatissimo intervento, non posso che esprimere il mio ringraziamento a tutto il personale medico e infermieristico che ha conseguito questo straordinario risultato, e, contemporaneamente, a tutti i centri regionali che con i loro professionisti si occupano di trapianti pediatrici". Con queste parole il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha voluto esprimere i complimenti ai medici, agli infermieri e a tutto il personale dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona.

Il trapianto di cuore di Olimpia

"Il trapianto di cuore alla piccola Olimpia - ha aggiunto Zaia - è stato effettuato il 28 dicembre scorso grazie a un'equipe di cardiochirurghi, cardioanestesisti e cardiologi pediatrici: professionisti eccellenti del nostro sistema sanitario veneto che desidero ringraziare. Insieme a loro la gratitudine della Regione va agli psicologi che hanno supportato la piccola e i genitori in questi lunghissimi mesi, così come agli infermieri che hanno assistito la piccola nel corso di tutto il ricovero e nel decorso postoperatorio. Ieri Olimpia ha festeggiato i suoi 4 anni con un cuoricino nuovo, il regalo più bello che il donatore potesse farle e che il successo del trapianto potesse concretizzare”.