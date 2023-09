Verona, gasolio miscelato con kerosene: sequestrati 20mila litri di carburante illegale

Verona, 27 settembre 2023 – Un’estate che ha segnalato polemiche degli automobilisti sul ‘caro carburanti’, ma contraddistinto da diversi controlli sul territorio nazionale. Nello specifico per verificare il rispetto della normativa vigente in termine di esposizione dei prezzi medi e non solo, oltre accertare se sussistono carburanti irregolari. In quest’ultimo caso, il fatto di cronaca risale a qualche giorno fa. I finanzieri del comando provinciale di Verona, con il coordinamento della Procura della Repubblica scaligera, hanno sequestrato circa 20mila litri di gasolio nei confronti di una società di capitali, che gestisce vari distributori stradali operanti su tutto il territorio nazionale. Le attività sono state avviate dopo che un prelevamento di campione di gasolio aveva presentato standard qualitativi non in linea con le norme di commercializzazione. Tale circostanza era principalmente dovuta alla presenza di altri prodotti che, miscelati al gasolio, abbassavano la capacità di combustione del carburante venduto agli automobilisti. Due, pertanto, le ipotesi penalmente perseguibili.

La miscelazione non conforme del gasolio

La vendita di un prodotto non conforme a precise discipline di commercializzazione, con ipotesi di reato per frode in commercio e l’evasione alle accise. Tutto questo conseguente alle operazioni di miscelazione di prodotti non autorizzate mediante l’aggiunta di quantitativi di kerosene. I finanzieri, quindi, hanno apposto i sigilli alle pompe di erogazione e ai serbatoi contenenti il carburante irregolare, denunciando l’amministratore della società. Al termine delle attività, in merito a quanto disposto dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Verona, come previsto da specifica normativa, l’intero quantitativo del carburante sequestrato è stato assegnato al comando provinciale dei vigili del fuoco di Verona per gli usi consentiti.

A Venezia diversi distributori irregolari

Nel territorio veneziano, nel corso dei controlli alle stazioni di servizio, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Venezia hanno effettuato controlli specifici, finalizzati alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi fiscali, del regolare funzionamento dei sistemi di erogazione, dell’assenza di condotte lesive della libera concorrenza nonché al controllo della qualità del prodotto venduto e/o trasportato su strada, in quest’ultimo caso in sinergia con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nel dettaglio nel periodo estivo, sono stati eseguiti 50 controlli nei distributori stradali che hanno consentito di individuare situazioni di irregolarità nei confronti di nove operatori e di contestare, complessivamente, 25 violazioni, per lo più riconducibili all’omessa comunicazione periodica del prezzo del carburante praticato al portale osserva prezzi e, in alcuni casi hanno riguardato la mancata esposizione e la difformità dei prezzi praticati rispetto a quelli indicati nei tabelloni posizionati nell’area del distributore stradale.

A Jesolo due irregolarità e un lavoratore in nero

In particolare, nel circondario di Jesolo, i militari della locale tenenza hanno rilevato nel corso dei controlli come ben due distributori stradali non si erano nemmeno registrati sul portale osserva prezzi del Ministero, omettendo, quindi, di effettuare, da mesi, le prescritte comunicazioni dei prezzi praticati, che andrebbero inviate ogni 8 giorni. In un caso, è stato trovato anche un dipendente di nazionalità marocchina, completamente senza regolare contratto di lavoro.