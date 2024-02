Turista veneto ricoverato in Kenia dopo un incidente in piscina: è grave. Zaia in contatto con la Fernesina per il rimpatrio sanitario

Verona, 3 febbraio 2024 – È ricoverato in gravi condizioni un turista veronese in vacanza in Kenia, rimasto ferito in un incidente in piscina a Malindi. L’uomo si trova nella terapia intensiva del Mombasa Hospital: il governatore Luca Zaia è in stretto contatto con il Ministero degli Esteri e l'Ambasciata italiana in Kenya per velocizzare il rimpatrio sanitario e dare supporto alla famiglia.

È la seconda tragedia in pochi mesi: pochi giorni prima di Natale, la 79enne Antonella Bigliotto è deceduta in un incidente stradale tra le località turistiche costiere di Kilifi e Malindi.

Cosa è successo

Proveniente dalla provincia di Verona, il turista si trovava nel paese africano per un periodo di vacanza a Malindi, una baia a nel sud-est del Kenya costellata di spiagge tropicali e resort. Ed è probabilmente successo in una struttura turistica l’improvviso incidente, di cui al momento non si conoscono i particolari. Il veronese è stato soccorso in una piscina.

La Regione del Veneto ha assicurato tutto il supporto possibile alla vicenda per quanto di sua competenza. L’ambasciata italiana di Nairobi e la Farnesina stanno seguendo il caso fin dal momento del ricovero, anche con la valutazione delle opzioni migliori per un rimpatrio sanitario il prima possibile.