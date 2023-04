Verona, laurea in Arte a 88 anni / VIDEO

Verona, 4 aprile 2023 – Per Maurizio Gorla, nato a Inzago, provincia di Milano, nel 1934, e residente a Peschiera del Garda, il traguardo della laurea, raggiungo martedì 4 aprile, all'età di 88 anni, con 110/110, non è neanche un'impresa così straordinaria, come si potrebbe pensare. "Capisco l'interesse", spiega, "ma non mi sembra di aver fatto qualcosa di epico, certo, alla mia età è inusuale, ma ho semplicemente studiato e superato gli esami. Mi sono impegnato, ho preso anche dei bei voti, ed eccomi qui, a laurearmi in corso".

Gorla, un diploma in Ragioneria e un lavoro come agente assicurativo per una grossa agenzia, ha sempre coltivato dentro di sé l'amore per l'arte e la bellezza, "me lo ha trasmesso mio padre, una persona semplice, ma un grande osservatore della bellezza che ci circonda. Dopo la pensione ho continuato a fare da consulente per l'agenzia, con progetti importanti. Mi occupavo di intrattenere rapporti con grandi aziende, quindi non avevo molto tempo libero, però quello della laurea era un progetto che avevo in animo da tempo, quindi, quando finalmente ho iniziato a lavorare meno, ho deciso di iscrivermi all'università di Verona, alla laurea in Lettere, curriculum storico".

"Non guardo mai al passato, vivo il presente. Quando comincio una cosa la devo finire. Non mi piace lasciare le cose a metà” è il suo messaggio.