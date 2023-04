Verona, blitz animalisti contro Calzedonia: "Jennifer Lopez go home!"

Verona, 25 aprile 2023 - Blitz animalista alle porte di Verona contro Jennifer Lopez. La notte scorsa i militanti di Centopercento animalisti hanno affisso uno striscione a Dossobuono (Verona), davanti alla sede del Gruppo Calzedonia, il colosso veronese che controlla tra gli altri il brand Intimissimi, di cui la star internazionale J-Lo è la testimonial nella campagna pubblicitaria 2023. "Jennifer Lopez go home!" la scritta sullo striscione contro la celebre attrice e cantante, accusata dagli animalisti di adorare le pellicce. La campagna di Intimissimi di Calzedonia, infatti, impegna l'attrice e cantante in spot tv e manifesti in cui posa, appunto, con la sola maglieria intima. "Ma, fuori dal lavoro - scrivono gli attivisti sul sito Centopercentoanimalisti -, predilige ben altro abbigliamento: adora le pellicce! E non solo le indossa, ma le disegna, le promuove come modella, le sponsorizza. Senza preoccuparsi del fatto che una pelliccia significhi sofferenza, sfruttamento e morte di tanti Animali. Fatti nascere, tenuti per una breve vita in condizioni allucinanti, uccisi in modo crudele per produrre un oggetto del tutto inutile, di pessimo gusto, atto solo ad ostentare la presunta ricchezza di persone ignoranti e moralmente misere. Una pessima testimonial della biancheria, e di qualsiasi altra cosa, per le persone che ragionano!" è scritto nella pagina web.