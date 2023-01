Verona, escursionisti dispersi nel Vajo dell'Orsa sul Monte Baldo recuperati nella notte

Verona, 8 gennaio 2023 - Si è concluso attorno alle 23 di ieri notte l'intervento in aiuto di una coppia di escursionisti di Belfiore, nel Veronese, finita assieme ai due cani in fondo al Vajo dell'Orsa sul Monte Baldo, dopo aver smarrito il sentiero. Ieri verso le 16.30 il Soccorso alpino di Verona è stato attivato dalla Centrale del 118, a seguito della chiamata di due escursionisti, lui di 47, lei di 48 anni. Raggiunta dopo una bella camminata Malga Orsa, la coppia nel rientrare coi propri cani ha perso la traccia, passando tra balze rocciose e abbassandosi sempre più, fino a fermarsi senza sapere più come procedere. Una prima posizione whatsapp li indicava a circa 750 metri di quota e una squadra, partita da Ferrara di Monte Baldo lungo il sentiero che porta a Malga Orsa, ha poi tagliato arrivando sopra la presunta verticale e cominciato a chiamarli, senza però ricevere alcuna risposta. Attraverso un secondo contatto i soccorritori hanno avuto una geolocalizzazione più precisa, ovvero 150 metri più a nord e proprio dentro al Vajo. Attrezzando diverse calate per aggirare i numerosi salti di roccia, la squadra li ha finalmente raggiunti superando un ripido canale per arrivare in fondo al Vajo e poi risalire. Una volta dotati di imbrago e assicurati a una corda corta i soccorritori li hanno riaccompagnati lungo il percorso a ritroso, fino al sentiero e da lì alle macchine.

Oggi sono previste nevicate su Prealpi e Dolomiti: da domani mattina alle 6 scatta l'allerta gialla per possibili valanghe.

Gli operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti anche a Capri (come da video) per il salvataggio di una coppia di scalatori bloccati sui faraglioni.