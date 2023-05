Verona incidente sulla tangenziale sud, la moto finisce sotto il camion: un morto

Verona, 23 maggio 2023 - Incidente fatale questa mattina sulle strade veronesi. Un uomo di 60 anni è morto alle porte di Verona dopo essersi scontrato questa mattina martedì 23 maggio con la sua motocicletta con un camion sulla Tangenziale Sud, all'altezza con l'innesto della Transpolesana. L'incidente è avvenuto nel territorio di San Giovanni Lupatoto (Verona) poco dopo le 7 di stamani.

Il motociclista viaggiava in direzione di Verona quando, per cause in via di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo sotto il mezzo pesante. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in “codice rosso” all'ospedale di Borgo Trento dove purtroppo è deceduto subito dopo il ricovero.