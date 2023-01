Verona incidente, moto contro marciapiede: muore motociclista a San Martino Buon Albergo

Ambulanza sul luogo di un incidente

San Martino Buon Albergo (Verona), 23 gennaio 2023 - Un motociclista è morto questo pomeriggio a San Martino Buon Albergo (Verona).

La vittima - secondo una prima ricostruzione dei fatti - ha perso il controllo del mezzo centrando un marciapiede in via Roma è sbalzato dalla moto. L'impatto sull'asfalto è stato violentissimo, il centauro è morto sul colpo. Al momento non sono ancora note le generalità della vittima.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi del caso e i sanitari del Suem 118 con un’ambulanza e un’auto medica che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo.