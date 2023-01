Verona, nasce ‘Coordinamento del Brennero’ tra autotrasportatori contro limiti ai Tir in Austria

Autotrasportatori sul piede di guerra sull'autostrada del Brennero

Verona, 28 gennaio 2023 - Nasce il 'Coordinamento del Brennero' tra gli autotrasportatori, che punta a coinvolgere anche le attività della Germania, penalizzate come quelle italiane dal contingentamento dei Tir voluto dall'Austria. L'annuncio è avvenuto oggi a Verona nell'Assemblea provinciale della Fai-Conftrasporto. Per il presidente di Fai-Conftrasporto, Paolo Uggè, "il Coordinamento si riunirà prossimamente per assumere iniziative di protesta, anche eclatanti, adeguate alla situazione".

"Lo stop notturno ai Tir - spiega Alessio Sorio, segretario Fai Verona - rallenta l'arrivo della merce nei negozi, con danno all'attività commerciale e al Made in Italy. Finché non ci sarà il raddoppio della ferrovia del Brennero, l'alternativa su rotaia sarà sempre e solo un'idea. Intanto, alle limitazioni ai Tir si sommerà la riduzione stradale a un'unica corsia per l'imminente ristrutturazione del ponte austriaco di Lueg: sarà il caos".

Oltre all’Autostrada del Brennero e ai divieti imposti in Austria per gli autostrasportatori una delle principali vie per il commercio è la A4 Venezia Trieste che nel 2022 ha registrato un traffico record.