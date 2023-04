Vinitaly, al via a Verona l'edizione 2023

Verona, 2 aprile 2023 - Prende il via oggi domenica 2 aprile al Fiera Palaexpo di Verona (fino al 5 aprile) la 55ª edizione di Vinitaly. "Sempre più business, è una rassegna destinata a battere ogni record, è stato fatto un grande lavoro di incoming con i buyer con Ice, con le ambasciate e le camere di commercio. Tutto il Sistema Italia che è un modello che, se messo a regime, può dare risultati migliori sull'export del vino di quando si fa promozione all'estero più frammentata''. È quanto ha detto il presidente di Veronafiere Federico Bricolo arrivando alla 55esima edizione di Vinitaly.

Zaia sulle nuove normative Ue

"I babilonesi disegnavano la parte del mondo che loro conoscevano e al centro ci mettevano Babilonia. Il salone del vino è come Babilonia, qui vengono tutti, non si può non passare per il Vinitaly", così il presidente del Veneto Luca Zaia commenta la massiccia presenza di esponenti del Governo prevista nei quattro giorni della kermesse veronese, oggi al via. Parlando poi degli attacchi e delle conseguenze che potrebbero esserci dalle nuove normative Ue sul vino, Zaia - ricordando che solo il Veneto, con 12 milioni 500 mila ettolitri di produzione rappresenta il 36% dell'export nazionale, 2,8 miliardi di euro - ha sottolineato che "questa è una aggressione che penalizza il nostro Paese dal punto di vista economico, dall'altro, è anche una battaglia identitaria, che noi dobbiamo condurre fino in fondo. Si inizia con l'etichetta del vino, che è un modo per togliere identità ai territori - ha spiegato Zaia - si passa alla carne sintetica e poi ovviamente verranno messi a repentaglio i 4.500 prodotti tipici italiani, tra i quali 350 prodotti tipici veneti".

Boom di visitatori

Attesi migliaia di visitatori per una kermesse dei record con oltre 1000 buyer internazionali annunciati fra gli stand. Con 31,3 miliardi di euro di fatturato, circa 8 miliardi di export, 530mila aziende e 870 mila addetti, il settore vitivinicolo italiano è un asset importante dell'economia che ha in Vinitaly la sua principale piattaforma di promozione internazionale, con oltre 4mila espositori da 30 Paesi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è attesa domani lunedì 3 aprile negli spazi del ministero dell'Agricoltura e Sovranità alimentare, interverrà anche a premiare i ragazzi vincitori del settimo Concorso enologico Istituti Agrari d'Italia, organizzato dal Crea Viticoltura ed Enologia e dalla Rete nazionale Istituti Agrari (Re.N.Is.A). "E' un Vinitaly sempre più internazionale, con il Veneto che sarà per alcuni giorni capitale mondiale della cultura del vino", le parole del presidente del Veneto, Luca Zaia che oggi accoglierà assieme al Ministro degli Esteri, Antonio Tajani una delegazione dei Balcani: arriveranno assieme il presidente della Serbia, Aleksandar Vui, il Primo Ministro dell'Albania, Edi Rama, e Dimitar Kovaevski, Presidente del Governo della Macedonia del Nord.

Il programma oggi 2 aprile

Alle ore 11:00 - Cerimonia di apertura del 55/o Vinitaly, con Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei Deputati; Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, Luca Zaia, presidente del Veneto; Damiano Tommasi, sindaco di Verona; Flavio Massimo Pasini, presidente della Provincia di Verona; Federico Bricolo, presidente di Veronafiere. Al termine, consegna dei riconoscimenti del Premio Vinitaly International Ore 12:00 – Taglio del nastro del padiglione Veneto (Padiglione 4, posizione D4/E4) alla presenza del governatore della Regione Luca Zaia Ore 14:00 - L'arrivo al Vinitaly di Verona della delegazione internazionale è previsto alle ore 14, all'ingresso Cangrande. Il corteo sarà prioritariamente diretto verso lo stand della Regione del Veneto, nel Padiglione 4, posizione D4/E4. Ore 15:00 - Nell'ambito del Vinitaly prima pizza a pala con ingredienti che richiamano i colori della bandiera del Veneto e di provenienza esclusivamente regionale «Leon de San Marco», con il presidente veneto Luca Zaia.

Non solo vino

Taglio del nastro anche della mostra "Bacco Divino" nel nuovo padiglione Masaf "Italia - Spazio espositivo", il nuovo padiglione del Masaf. Alle pareti due capolavori assoluti: i quadri a tema Bacco di Caravaggio e Guido Reni prestati per l'occasione dalle Gallerie degli Uffizi: "È la prima volta - sottolinea il ministro Lollobrigida - che l'arte con la A maiuscola entra in una fiera, grazie anche al contributo di Generali che ha curato il trasporto dei quadri" e alla disponibilità degli Uffizi su invito del ministro Sangiuliano. In contemporanea ai nastri di partenza anche Sol&Agrifood, in scena a Veronafiere dal 2 al 5 aprile.