Monte Carega, vuole fare una foto a una vipera e viene morso: paura per un 70enne

Verona, 8 agosto 2023 – Si è avvicinato troppo ad una vipera per fotografarla ed è stato morso dal rettile velenoso. È la disavventura capitata ad un 70enne di Belfiore (Verona) che è stato ricoverato al Centro Antiveleni dell'azienda ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Una vipera (Foto di repertorio)

Morso a un dito

L'anziano domenica si trovata in gita sul Monte Carega; notata una vipera berus (comunemente detta marasso), si è avvicinato per fare una foto rimediando un morso ad un dito. Recatosi in Pronto soccorso all'Ospedale di San Bonifacio, il paziente è stato trasportato in ambulanza al Centro Antiveleni di Verona, diretto da Giorgio Ricci, dove gli è stato inoculato l'antidoto.

Dopo 24 ore di osservazione, vista l'ottima risposta all'antidoto, il paziente è stato dimesso e non riporterà nessuna conseguenza permanente. L'appello dei sanitari è di non esporsi a rischi inutili per la salute nel caso di presenza di animali selvatici.