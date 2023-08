Emergenza carceri: detenuto di 44 anni trovato morto in cella a Verona

Verona, 14 agosto 2023 – Un altro decesso in carcere. E l’ultimo è accaduto a Verona dove un detenuto di 44 anni è morto in cella. Lo riferisce l'associazione “Sbarre di Zucchero” spiegando di aver ricevuto l'informazione dal parente di un altro carcerato, venuto a conoscenza del decesso, avvenuto nella giornata di ieri, domenica 13 agosto. Non si sa ancora se si sia trattato di un suicidio, o se il 44enne sia morto per altre cause.

"L’ennesima morte in carcere avvenuta nel silenzio”

Parole di cordoglio sono state inviate all'associazione anche da un agente penitenziario, esponente del sindacato Aisippe, Matteo Barbera: “Era un bravissimo ragazzo, mai una discussione, sempre corretto con il personale, mi dispiace davvero tanto”. Secondo l'organizzazione per la tutela dei diritti dei deteniti, si tratta in ogni caso dell'ennesima morte in carcere “avvenuta nel silenzio più totale, nell'indifferenza generale”, che segnala quella che è “la paura del dopo” per tanti detenuti, ovvero la vita di marginalità sociale che li aspetta una volta usciti dal carcere.