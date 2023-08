Precipita dal tetto di un capannone: muore sul colpo un operaio nel Veronese

Verona, 10 agosto 2023 – È precipitato dal tetto di un capannone l’uomo deceduto in un’azienda del Veronese, piombato al suolo dopo un volo di 10 metri. Troppo gravi le ferite e i traumi riportati durante la caduta: l’operaio è morto sul colpo. È successo poco dopo le 13 di oggi nel capannone di un'azienda a Castelnuovo del Garda, in via Pitagora.

Da quanto si è appreso finora, l’incidente è accaduto mentre l’uomo stava lavorando sulla copertura del capannone. Non è chiaro se abbia perso l’equilibrio per un malore o per un passo falso, fatto sta che i tecnici dello Spisal Ulss 9 Scaligera stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’infortunio mortale per verificare eventuali falle nella sicurezza dell’azienda. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, intervenuti con i Vigili del fuoco e i carabinieri.

In aggiornamento