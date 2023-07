Incidenti in monopattino, uno su quattro è causato da alcol e droga. A Verona il primo studio al mondo sulle vittime della mobilità sostenibile

Verona, 3 luglio 2023 – Monopattini pericolosi? Un incidente su quattro è causato dall'uso di alcol o sostanze stupefacenti. A dirlo è un’analisi dell’Istituto di Medicina Legale di Verona, il primo studio al mondo sui dati dei tossicologici relativi agli incidenti stradali che hanno coinvolto pedoni, ciclisti e utilizzatori di monopattini. L’analisi ha riguardato i dati processati tra Vicenza e Verona dal 2019 al primo quadrimestre del 2023, con un focus sulla mobilità sostenibile. E i risultati sono chiari. Più di un quarto degli incidenti stradali che hanno coinvolto persone in bicicletta, monopattino o che si spostavano a piedi sul territorio di Verona e Vicenza è collegato all'uso di alcol o sostanze stupefacenti.

La ricerca dell’Università di Verona

I dati sono stati resi pubblici stamattina a Verona, durante la presentazione del progetto di ‘Prevenzione dell'Incidentalità Stradale Alcol-Droga correlata a pedoni, ciclisti e utilizzatori di mobilità elettrica su due ruote’. Proposto al Dipartimento delle politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei Ministri, il piano andrà avanti fino a fine anno e l'Istituto di Medicina Legale di Verona ne è stato parte attiva dal punto di vista tecnologico. “Questo studio – spiega Franco Tagliaro, dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Verona - rappresenta il primo lavoro mirato su questo tipo di mobilità, per quanto riguarda l'idoneità degli utenti di mezzi di mobilità sostenibile, in relazione al loro stato psico-fisico riguardante l'assunzione di sostanze stupefacenti”.

Alcol, livelli sotto la media europea

Un primato tutto veneto destinato ad aprire nuove strade sul fronte della prevenzione. “Essere i primi ha attirato l'interesse del Dipartimento delle politiche antidroga – continua Tagliaro – che ha chiesto al nostro istituto di fornire i risultati parziali per inserirli alla relazione annuale al parlamento. Unica nota positiva, il dato relativo all'alcol che è rilevante, ma in controtendenza ai dati europei e italiani che sono dal 25 al 30%, ma non ci dobbiamo fermare”.

Altamura: “Guidare un monopattino non è un gioco”

“Siamo orgogliosi per questa iniziativa, molto meno per i risultati rilevati”, ha sottolineato il comandante della polizia municipale, Luigi Altamura. “Noi non facciamo la guerra ai monopattini – sottolinea – ma ai conducenti post incidente stradali, così come proseguono i controlli sul territorio. È fondamentale spiegare agli utenti che guidare un monopattino non è un gioco, ma un veicolo come la bicicletta e non va fatto sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. I dati di questo studio sono certificati, e a questi affiancheremo una forte campagna di comunicazione. A noi preoccupano anche i casi riguardanti i minorenni, tra i 14 e i 18 anni, un problema serio”.

Come è nato il progetto

Dal 2009 l'istituto dell'ateneo veronese sta svolgendo questa attività di monitoraggio, che si è maggiormente strutturata dopo il 2016, a seguito dell'introduzione della legge sull'omicidio stradale, identificando l'istituto come uno dei tre centri operativi regionali insieme a Padova e Venezia. Il lavoro ha subito un'ulteriore spinta dall'anno scorso quando, in partenariato con la polizia locale di Verona, l’istituto ha ricevuto un finanziamento dal Dipartimento per le politiche antidroga. “Purtroppo il numero di incidenti è in crescita ed è rilevante – conclude l'assessora alla Sicurezza di Verona, Stefania Zivelonghi – quindi l'attenzione deve restare massima a tutto tondo, e continueremo in questa campagna di sensibilizzazione attorno a cui cercheremo di coinvolgere esercenti e cittadini”.